اقتصاد وأعمال
اتحاد المصارف: جهات مصرفية تتعامل بأساليب إجرامية وتتهرب من الرقابة
اتهم اتحاد المصارف جهات مصرفية لم يسمها بالتهرب من نظم الرقابة المصرفية. وقال رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المصارف السوداني طه الطيب إن الحصار الذي فرض على السودان جراء سياسات النظام البائد الذي تسبب في إدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب عطل عمليات التطور التقني والرقابة المالية. وأعلن طه بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن بدء انفراج أزمة التحويلات المالية بين البنوك المحلية والعالمية، مشيراً إلى تعديلات في القوانين والضوابط المصرفية خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الارهاب وشراء الأسلحة والتحويلات غير الشرعية. في غضون ذلك أكد طه على استجابة سريعة من قبل معظم البنوك المحلية بدراسة قرار المركزي القاضي بتقوية مراكزها المالية أو الدمج، وتابع “بعضها اتخذ الخيار الأول”.
الخرطوم (كوش نيوز)
2 تعليقات
طه الطيب هو عضو لجنة تسييرية يعني ما في زول انتخبك وكل اعضاء لجان تسيير هذه الحكومة ليس لديهم غير الاتهامات الباطلة بالفساد مع ان وجوده دون انتخاب عين الفساد ونتحداه ان يثبت دعواه اذن الصمت اولي وليتك تعلم ان هكذا تصريح عواقبه خطيرة علي سمعة القطاع ومعروف تماما ان الصيرفة السودانية الافضل وبنوك سودانية تميزت بجوائز عالمية والمصرفيون السودانييون اسسو كثير من بنوك المنطقة
لك الحق في التملق ومحاولات الظهور ولكن ليس علي حساب بلدك وسمعة قطاعاتها ولتعلم ان العمالة والوطنية لا يجتمعان
العنوان مجافي للواقع فهذا الراي لا يمثل اتحاد المصارف وهذا الشخص عضو لجنة تسيير يعني مؤقت ويريد تثبيت نفسه وليته يفتح بلاغ ويقدم الدليل بدلا عن تصرحيات اعلام