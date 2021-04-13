اتحاد المصارف: جهات مصرفية تتعامل بأساليب إجرامية وتتهرب من الرقابة





اتهم اتحاد المصارف جهات مصرفية لم يسمها بالتهرب من نظم الرقابة المصرفية. وقال رئيس اللجنة التسييرية لاتحاد المصارف السوداني طه الطيب إن الحصار الذي فرض على السودان جراء سياسات النظام البائد الذي تسبب في إدراج اسم السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب عطل عمليات التطور التقني والرقابة المالية. وأعلن طه بحسب صحيفة الحراك السياسي، عن بدء انفراج أزمة التحويلات المالية بين البنوك المحلية والعالمية، مشيراً إلى تعديلات في القوانين والضوابط المصرفية خاصة فيما يتعلق بغسيل الأموال وتمويل الارهاب وشراء الأسلحة والتحويلات غير الشرعية. في غضون ذلك أكد طه على استجابة سريعة من قبل معظم البنوك المحلية بدراسة قرار المركزي القاضي بتقوية مراكزها المالية أو الدمج، وتابع “بعضها اتخذ الخيار الأول”.

الخرطوم (كوش نيوز)