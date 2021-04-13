حقيقة ماحدث بين عمرو أديب ومحمد رمضان





يعتزم الإعلامي عمرو أديب. مقاضاة الفنان محمد رمضان، على خلفية سخرية الأخير منه عقب انتقاد الأول له ببرنامجه “الحكاية”، المذاع عبر فضائية mbc مصر. وانتقد الإعلامي عمروأديب محمد رمضان على خلفية عدة قضايا آخرها فيديو إلقاء محمد رمضان الدولارات داخل حوض سباحة. في رد فعل بعد أن ألزمته المحكمة بدفع 6 ملايين جنيه تعويضا للطيار “أشرف أبواليسر” بسبب الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة. واعتبر أديب أن ما صدر من الفنان يمثل استفزازا للمواطن في مصر الذي يعاني من أجل الحصول على لقمة العيش، قائلًا: “أنت عدو نفسك بترمي الفلوس في بلد الناس طافحة الكوتة فيها”. مطالباً أن يكف عن تلك الأفعال، قائلا: “شوف النهارده خالد النبوي لما تعب البلد كلها وقفت على رجل، واللي عمله محمد رمضان ده موقف ميطلعش من حد واعي.. يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”. ونشر محمد رمضان(بحسب الامارات نيوز) في رد فعل اتجاه عمرو أديب مقطع فيديو يخاطبه أديب خلاله بالقول: “يا محمد إحنا اللي كنا فاكرينه موسى طلع فرعون”، بينما هو يتقمص شخصية “رفاعي الدسوقي” التي قدّمها في مسلسله “الأسطورة” (2016)، ويعلّق: “بس يا بابا”. كما رد محمد رمضان على الإعلامي المصري في مقطع فيديو جديدا .ودمج مقطعا من أحد مسلسلاته بحديث أديب الذي قال فيه: “يا بني إهدا يا بني ارجع لعقلك يا حبيبي بلاش غرور”. مقاضاة أديب لمحمد رمضان عقب الإعلامي عمرو أديب، على الفيديوهات التي نشرها محمد رمضان، وقال أديب، خلال برنامجه “الحكاية”، المُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، مساء الأحد: “الإنسان المتربي نعمة، ولو الانسان مش متربي ممكن يلاقي اللي يربيه، فيه ناس بتاخد الحياة في وشها وفاكرة إنها مسنودة، معنديش مشكلة إني أختلف مع حد بأدب، ومش هدخل في سجال قليل الأدب، ولكن لو محدش رباك أنا هربيك”. وأضاف: “فيه قانون في البلد، والقانون ده جاب حق ناس كتير، وطلبت من المحامي طارق جميل سعيد في إقامة دعوة قضائية ضد الإساءة التي قام بها الفنان محمد رمضان، ولو أخدت أي تعويض هتبرع به لمستشفى أطفال أبو الريش، ويا أنا يا إنت”.

الخرطوم (كوش نيوز)