جبريل: تفاهمات مع صندوق النقد الدولي لتنفيذ مشروعات في السودان





كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، عن تفاهُمات كبيرة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي حول المشروعات التي رَصد البنك مبلغ ملياري دولار لتمويلها خلال عامين.

وقدم د. جبريل، إفادة خلال اجتماعه الدوري الذي ترأسه رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمس حول لقاءاته مع وفود الصندوق التي زَارَت الخرطوم مُؤخّراً، مُبيِّناً أن المُناقشات تمّت بشأن مشروعات التنمية والتّداوُل حول الجُهُود لتحديد المشروعات والشروط المطلوبة لتقديم المشروعات المُراد تمويلها والتي رَصَدَ لها البنك الدولي مبلغ (2) مليار دولار على مدى السّنتين القادمتين كَمِنحَة للسُّودان. وأوضح د. جبريل أنّ لقاءات وفد صندوق النقد الدولي بحثت القضايا المُتعلِّقة بإصلاح النظام المصرفي وصولاً إلى إعفاء الدُّيُون والحُصُول على تَمويلٍ جيِّدٍ من الصندوق تحقيقاً للغايات المُبتغاة.

واطمأن مجلس الوزراء على الجُهود التي تمضي للتحضير لمؤتمر باريس، قَدّمَها وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، والذي اطّلع المجلس على مطلوبات المُلتقى الاستثماري وتفاصيل برنامج جلسات المؤتمر والمُشاركين ورؤية اللجنة لمُراجعة ومُتابعة التحضير لضمان الإعداد الجيِّد لهذا المُؤتمر المُهم.

صحيفة الصيحة