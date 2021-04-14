مياه الخرطوم تقر بتذبذب الإمداد وتحمل الكهرباء المسؤولية





أقرت هيئة مياه الخرطوم بحدوث تذبذب في الإمداد بالولاية، وأرجعت ذلك لقطوعات الكهرباء لساعات طويلة.

وقالت مدير مياه محلية الخرطوم نادية عبدالعزيز، لـ(السوداني) إن الإمداد متذبذب وبعض مناطق العاصمة تشكو من (انقطاع) المياه لساعات طويلة، بسبب قطوعات الكهرباء، لأنها تؤثر على كميات المياه المنتجة من الآبار والمحطات الصغيرة “المدمجة”، وأضافت : المياه الجوفية تمثل (٥٠ ٪) من كميات المياه المنتجة بالولاية، ولفتت إلى خلو معظم الآبار من المولدات، ما يقلص إنتاجية المياه، وأشارت نادية، إلى أن المحطات الكبيرة فيها استقرار (نوعاً ما)، ولكن تظل المشكلة في الآبار والمحطات الصغيرة.

الخرطوم : ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني