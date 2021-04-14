جهاز المغتربين والصندوق القومي للإسكان يوقعان مذكرة تفاهم





وقع جهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج والصندوق القومي للاسكان والتعمير اليوم الاربعاء بمقره بالخرطوم مذكرة تفاهم في إطار التعاون المشترك بين الجانبين لتوفير السكن الكامل والفعال والملائم بالعاصمة والولايات للسودانيين بالخارج والعائدين والمرأة العائدة من فئات الارامل والمطلقات وفقاً لمجموعة برامج يتم الاتفاق عليها لاحقاً بين الجانبين. بجانب تحديد وحصر المغتربين الراغبين في أنواع السكن المختلفة (استثماري، إقتصادي، شعبي، ريفي، جماعي … الخ)، كما نصت المذكرة أيضاً على أن يعمل الجانبان على طرح مشروعات السكن التعاوني، الادخاري ومشروع العائل الواحد بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. ووقع عن جهاز المغتربين مكين حامد تيراب الامين العام وعن جانب الصندوق الاستاذة فداء ابراهيم الدسوقي الامين العام المكلف. وأوضح مكين حامد تيراب الامين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج بحسب (سونا)، أن مذكرة التفاهم تأتي أيضا في اطار توفير سكن صحي وملائم لشريحة المغتربين والعائدين بعد ان فشلت الدولة خلال السنوات الماضية في توفير هذا الحق للمغتربين، مبينا ان ما تم منحه من اراض لم تتجاوز نسبته ال ( 5% ) من الاحتياج الكلي للمغتربين. مضيفاً أن النسبة التي تم منحها للمغتربين تفتقر إلى الخدمات الأساسية فضلاً عن أنها في مناطق نائية، مؤكداً على أن جهاز المغتربين سيتبع سياسات جديدة في هذا الاتجاه بالتعاون والتنسيق التام مع الجهات ذات الصلة. من جهتها أكدت الاستاذة فداء ابراهيم الدسوقي الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير، ان الصندوق حريص على تلبية متطلبات السودانيين بالخارج من الاسكان وفق شرائحهم المختلفة وفق المواصفات الصحية والهندسية الملائمة لرغباتهم مع توفير كافة الخدمات، مبينة في الاتجاه ذاته ان جهاز المغتربين يعتبر شريكا اصيلا مع الصندوق في تقديم هذا الاستحقاق للسودانيين بالخارج وفق إحصائية وتصنيف يقدمه الجهاز للصندوق لإعداد المشروعات المناسبة وفقاً لذلك.

الخرطوم (كوش نيوز)