جامعة الخرطوم”تنعي” الطالب شاغوري





بحسب تعميمٍ صحفي، الأربعاء.

نعت جامعة الخرطوم الطالب بكلية الهندسة المستوى الأوّل، أحمد الخليفة شاغوري.

وقالت جامعة الخرطوم في موقعها الرسمي” تنعى مديرة جامعة الخرطوم وبأسى بالغٍ وحزنٍ عميقٍ المأسوف على شبابه الطالب أحمد الخليفة شاغوري المستوى الأوّل 2020/2019م هندسة قدرة كهربائية ، كلية الدراسات التقنية والتنموية الذي توفى غرقًا يوم السبت 10 أبريل 2021م”.

وأضافت” تمّ العثور على الجثمان الثلاثاء 2012/4/13م بالخوجلاب حيث تمّ مواراته الثرى وانتقل العزاء إلى مدينة كوستي”.

باج نيوز