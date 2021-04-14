مدير الشركة القابضة للكهرباء يبشر بمضاعفة الإنتاج





أكد المهندس عثمان ضو البيت محمد المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة المكلف مواصلة كافة الجهود لزيادة المنتج من الكهرباء خلال شهر رمضان على صعيد التوليد المائي والحراري. وأشار ضو البيت (بحسب سونا ) إلى أن العاملين بالكهرباء يبذلون قصارى جهدهم من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، معلناً كفاءة وجاهزية التوليد المائي لمضاعفة الإنتاج، لا سيما بعد زيادة المناسيب في النيل (الأزرق والأبيض)، فضلاً عن تزويد محطات التوليد الحراري بالوقود. وتقدم مدير الشركة القابضة بالتهنئة للمواطنين بحلول شهر رمضان المعظم.

الخرطوم (كوش نيوز)