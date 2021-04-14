السودان ينال المركز الرابع بمسابقة تحدي الروبوتات الإقليمية





نال السودان ممثلا في فريق (المبتكرين الصغار) المركز الرابع في مسابقة FTC تحدي الروبوتات الإقليمية التي أجريت بدولة ليبيا في العاشر من أبريل الجاري وحصل على جائزة أفضل connector Award وقال محمود محجوب رئيس فريق المبتكرين الصغار بحسب وكالة السودان للأنباء عقب احتفال أقيم بنادي الشرطة “تُعد هذه المشاركة الأولى للسودان بهذه السنة رغم التحديات والصعوبات التي تواجه الفريق من الدعم والأدوات”، مشيراً إلى أن الفريق تحصل على مراتب عليا وكان على قدر المسؤولية والثقة، داعيا الجهات المسؤولة لدعم فريق المبتكرين الصغار والوقوف معه، مؤكدا أن الأطفال هم الجيل القادم ومستقبل السودان مما يحتم على الجميع دعمهم ومساندتهم. وأبان أن المسابقة كانت بتنظيم Lybotics، وشارك السودان بـ7 مشاركين من أطفال ومدربين ومشرفين، مقدما شكره لشركة بدر للطيران التي تكفلت بتذاكر السفر، و سفير السودان بدولة ليبيا لاهتمامه المتميز بالفريق. وأضاف أنهم بعد هذه المشاركة بصدد فتح فرص للأطفال للمشاركة في كافة المسابقات العالمية والمحلية لتعزيز دور الأطفال في الإلكترونيات والبرمجة والربوتات والمشاريع الإلكترونية.

الخرطوم ( كوش نيوز)