الرئيس الأفغاني: ناقشت هاتفيا مع بايدن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان





قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأربعاء، إنه أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ناقش فيها قرار الأخير سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول أيلول/سبتمبر المقبل.

وغرّد الرئيس الأفغاني، عبر حسابه على موقع “تويتر”: “الليلة، أجريت مكالمة مع الرئيس بايدن ناقشنا فيها قرار الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان بحلول أوائل أيلول/سبتمبر”.

وأضاف: “تحترم جمهورية أفغانستان الإسلامية قرار الولايات المتحدة وسنعمل مع شركائنا في الولايات المتحدة لضمان انتقال سلس”.

وأكد غني أن “قوات الأمن والدفاع الأفغانية قادرة تمامًا على الدفاع عن شعبها وبلدها، وهو ما كانت تفعله طوال الوقت”، لافتا إلى أنه “بينما ننتقل إلى المرحلة التالية من شراكتنا، سنواصل العمل مع شركائنا في الولايات المتحدة والناتو في جهود السلام الجارية”.

هذا وأعلن متحدث رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية، يوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قرر سحب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول الحادي عشر من شهر سبتمبر/ أيلول.

العربية نت