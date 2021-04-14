وزير الاستثمار : لن ننزع المشاريع الممنوحة من العهد البائد





أكد وزير الاستثمار د. الهادي محمد ابراهيم، عدم وجود أي اتجاه لنزع الاستثمارات الممنوحة خلال العهد البائد، حال التزام المُستثمرين بشروط التصديق، وكشف عن خضوع هذه الاستثمارات للمراجعة حالياً. وقال الوزيربحسب صحيفة (الصيحة)، إن كل المشروعات الاستثمارية التي مُنحت في العهد البائد تمت بموجب قانون الاستثمار. وأضاف (بالتالي لا نستطيع أن نتحدث فيها أو نقرر إلا بموجب القانون)، وقطع بأنه ليس لديهم مانع في استمرار الاستثمارات القديمة طالما المستثمر ملتزم بكافة الشروط الموجودة في التصديق الذي حصل عليه، لكنه أشار إلى أن هنالك مشاريع مُنحت فترة زمنية طويلة، وقال (قصة 99 سنة و100 سنة هذه لا توجد في كل الدنيا). وأوضح أن ذلك لا يعني الشخص أو الجهة التي مُنحت هذه السنوات باعتبار أنّ ذلك تم وفقاً لقانون، وقطع بعدم إمكانية إعطاء فترة طويلة للاستثمار، ورفض أن تكون 40 أو 50 أو60 سنة، مبيناً أن فترة استرداد رأس المال في الغالب لا تتجاوز (15 – 20) سنة.

الخرطوم ( كوش نيوز)