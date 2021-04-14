وزيرة الخارجية تؤكد مساندتها لجهود الهيئةالعربية في تحقيق الأمن الغذائي





أكدت الدكتورة مريم الصادق وزيرة الخارجية مساندتها للهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي وتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه إستثماراتها في السودان باعتبارها من الدول المؤسسة والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الإدارة ودولة المقر. وأشادت لدى لقائها الاربعاء بحسب ( سونا) سعادة الأستاذ محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدبي، بدور الهيئة وشركاتها في تحقيق الأمن الغذائي و تضمن اللقاء التعريف ببرامج وأنشطة الهيئة العربية وإستثماراتها في السودان طيلة 44 عاماً التي استطاعت من خلالها تحقيق نجاحات كبيرة في مجال تعزيز الأمن الغذائي في السودان، فقد غطت مساهماتها 75% من إنتاج البذور و 52% من إنتاج السكر و 17% من إنتاج الزيوت النباتية و 7٪؜ من إنتاج لحوم الدواجن، وغيرها من المنتجات الغذائية الأساسية. كما نفذت العديد من البرامج التنموية لصالح صغار المزارعين والمسؤولية المجتمعية لسكان المناطق الريفية وخاصةً المرأة حيث ارتفعت المساحات المزروعة إلى أكثر من 69.4 ألف فدان. وأبان المزروعي أن الهيئة العربية مستمرة في سعيها لتحقيق تنمية مستدامة في المجتمعات الريفية، مشيراً إلى تجربة الهيئة في كل من مشروع الجزيرة وولاية جنوب كردفان ودارفور، موضحاً أن الهيئة العربية تتطلع إلى توسيع قاعدة المستفيدين الذين وصل عددهم بنهاية عام 2020 إلى 148 ألف مستفيد من تلك البرامج التي يتطلع إلى مضاعفتها بسبب النجاحات التي حققتها لتشمل جميع ولايات السودان. وأشاد في هذا الخصوص بالرعاية والإهتمام الذي تتلقاه مشاريع الهيئة بدولة المقر، متطلعاً إلى مزيد من التعاون والمساندة حتى تتمكن الهيئة من تحقيق رسالتها في تعزيز الأمن الغذائي.

الخرطوم كوش نيوز