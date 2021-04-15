القنوات الفضائية .. كيف استعدت لرمضان 2021م؟ عوض احمودي: اغاني واغاني لا يمكن تقليده؟





بانطلاق اليوم الاول من شهر رمضان المبارك، بدا واضحا حجم تسابق القنوات الفضائية في الداخل والخارج لإعداد برامجها الرمضانية.. حيث يعد الشهر الفضيل موسما للقنوات الفضائية لتقديم إبداعاتها..

كثيرون يعتبرون برنامج (اغاني واغاني) من اهم البرامج التي ينتظرها المشاهد في شهر رمضان، رغما عن ظهور العديد من البرامج المنافسة له مثل برامج (يلا نغني) الذي يعرض على قناة الهلال الفضائية، وبرنامج الإعلامية سلمى سيد ( فن زمان)، وغيرها من البرامج الغنائية.

أمير ورفيعة

عازف العود الشهير عوض احمودي واحد نجوم برنامج (أغاني وأغاني) الرمضاني، أكد أن ثمة عديد من المفاجآت هذا الموسم بالإضافة الى مشاركة نجوم جدد من فنانين وفنانات، متوقعاً أن يحدثوا إضافة كبيرة للبرنامج، أبرزهم الشاب أمير والنجمة الكبيرة رفيعة أحمد التي ستحدث ضجة كبيرة في البرنامج .

وكشف أحمودي أن هناك العديد من القنوات حاولت تقليد البرنامج، واستدرك: ولكن أقول لها بكل صدق برنامج (أغاني وأغاني) فكرة مرتبطة بالغناء ولا يمكن لأي كائن تقليدها .

(فريق) و(قدور)

من جانبه أكد عازف الكمان المخضرم إسماعيل عبدالجبار أن فكرة (أغاني وأغاني) لا يمكن تقليدها مهما حاول الآخرون، مرجعاً ذلك لتناغم فريق العمل من عازفين ومصورين وفنانين وغيرهم من القائمين على أمر البرنامج بالإضافة لبراعة السر قدور في التقديم، واضاف: هو شخص معاصر لحقب فنية مختلفة وطريقته في التقديم المسرحي وخبرته في المسرح بالاضافة إلى فن المونولوجست واضاف: فلتعمل القنوات على إنتاج برامج أخرى بدلا عن التقليد الذي لا يصنع أي اضافة للمشاهد وقال هذا عيب في السودانيين عاما الذين يميلون الى تقليد الأشياء بدلا من اختراع اشياء جديدة .

وأوضح من جانبه مخرج برنامج اغاني واغاني الأستاذ مجدي عوض صديق قائلا إن هذا العام مليء بالتحديات الكبيرة للبرنامج ولكن نحنا قادرين علي تجاوزها وتقديم موسم مميز للمشاهد وعن الإضافات الجديدة في البرنامج اكد المخرج مجدي ان هناك إضافات مميزة واصوات جديدة رائعة منها الشاب امير ورفيعة احمد ولينا قاسم ولولي وجميعهم تم اختيارهم بواسطة لجنة اختيار وفقا لمعيار محدد بالاضافة للحرس القديم وهم هدي عربي ومهاب عثمان حسين الصادق وشكرالله عزالدين ومكارم بشير وانصاف وغيرهم من النجوم الذي نثق في امكاناتهم بتقديم ما يرضي تطلعات المشاهد .

(يلا نغنى)

وعلى ذات السياق انتهت قناة الهلال الفضائية من تسجيل حلقات برامج (يلا نغني) والذي شهد أثناء تسجيلها العديد من الأحداث التي تصدرت الساحة الفنية ولعل أبرز الأحداث هو ظهور المطربة المثيرة للجدل عشة الجبل في البرنامج لاول مرة في تجربة فريدة من نوعها .

هذا وقد كشفت مديرة القناة فاطمة الصادق في تصريح سابق عن سر اختيار المطربة الشابة عشة الجبل حيث أوضحت أن فكرة البرنامج هو إرضاء جميع الاذواق بمختلف الاجيال والأعمار لذلك وقع الاختيار على الجبلية التي لها جمهورها ومعجبيها من الشباب في مراحل عمرية مختلفة.

ايضا يعتبر برنامج سلمي سيد (فن زمان) من البرامج التي اعتاد المشاهد عليها في رمضان والتي سوف تغيب في هذا العام بسبب الكورونا.

وكانت قد أعلنت مقدمة البرنامج سلمي سيد عن غياب البرنامج في هذا العام نسبة لمرافقتها وإلدتها التي أصيبت بالكورونا مؤخراً ليفقد بذلك المشاهد أحد البرامج المتميزة التي تعرض في رمضان .

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني