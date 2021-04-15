صحفية سودانية تفوز بالمرتبة الأولى لأفضل تحقيق مصور في أفريقيا





فازت الأستاذة الصحفية “هيام تاج السر” بالمرتبة الأولى لافضل تحقيق مصور بقارة افريقيا فى جوائز الاتحاد الدولى للصحافه الرياضيه 2020. وقد شاركت هيام بتحقيق مصور عن المدينة الرياضية وتناول الفساد والتجاوزات التى صاحبت تشييدها، ووجد هذا العمل الصحفى اهتمام لجنة جوائز الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية التي اختارته أفضل تحقيق مصور على مستوى قارة افريقيا. وقد بعث رئيس اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، برسالة تهنئة للأستاذة هيام تاج السر على هذا الانجاز.

الخرطوم (كوش نيوز)