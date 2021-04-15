عودة بنك السودان المركزي للعمل بالجنينة





أكد الفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية إستقرار الأحوال الأمنية بالولاية واستمع لدى زيارته أمس بنك السودان المركزي بغرب دارفور يرافقه محمد زكريا محمد والي ولاية غرب دارفور بالإنابة وأعضاء لجنة الأمن بالولاية، إلى شرح مؤجز عن حركة عمل المصارف والبنوك بالجنينة، وأضاف أنهم في بنك السودان المركزي باشروا مهامهم منذ الأمس، مطالباً بتوفير خدمات التأمين لكافة المصارف والبنوك على أمل أن تعود الخدمة للجمهور الخميس بإذن الله. وأبان الفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية بحسب صحيفة الجريدة أن هنالك هدوءاً وإستقراراً في الأحوال الأمنية خلال الأيام الماضية ،مؤكداً عودة المصارف والبنوك للعمل فوراً لأهميتها وإسهامها الكبير في العملية الإقتصادية.

الخرطوم ( كوش نيوز)