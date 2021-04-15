الراقصة لورديانا تحسم جدلا مثارا حول حلقتها في برنامج “رامز عقله طار”





حسمت راقصة جدلا مثارا على شبكة الإنترنت، قبل عرض حلقتها لليوم الخميس في برنامج المقالب “رامز عقله طار”، من تقديم الفنان المصري، رامز جلال.

ونفت الراقصة لورديانا عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي إن كانت هي أو مطرب المهرجانات، حمو بيكا، الذي يشاركها حلقة الليلة، على علم بالمقلب الذي تم تدبيره لهما.

وشاركت لورديانا صورة لها مع حمو بيكا من برنامج “رامز عقله طار”، وأكدت أنه حتى لحظة التقاطها لم يكونا على علم بما سيتعرضان له من رامز جلال.

ودائما ما تطول برامج مقالب رامز جلال شائعات بأن غالبية ضيوفه يكونوا على علم بالمقلب المدبر لهما.

يشار إلى أن ضيف أول حلقة من حلقات “رامز عقله طار” المطرب المصري، أحمد سعد، بينما كان ضحية الحلقة الثانية لاعب كرة القدم المصري، رمضان صبحي.

وتم تصوير حلقات برنامج “رامز عقله طار” في أحد المواقع بالعاصمة الرياض، وهو يعتمد في موسمه الجديد على عنصر مفاجأة الضيف، بحسب بيان صادر عن الهيئة العامة للترفيه في السعودية.

العربية نت