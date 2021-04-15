شبكة بنوك الطعام توزع طرود غذائية في السودان





شرعت شبكة بنوك الطعام الإقليمية، عبر شراكتها الاستراتيجية مع حملة “100 مليون وجبة” الحملة الأكبر في شهر رمضان المبارك، في عمليات توزيع الطرود الغذائية على الفئات المستهدفة في 13 دولة عربية وإفريقية وآسيوية من ضمنها السودان، والبالغة 20 دولة. وقال معز الشهدى العضو المؤسس والرئيس لشبكة بنوك الطعام الإقليمية ومقرها في دبي، بحسب ( سونا) أن الشبكة تشرفت بالتعاون مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية في أكبر حملة إطعام في التاريخ “حملة 100 مليون وجبة”حيث سيتم التنسيق والإشراف على التوزيع في20 دولة مختلفة من خلال بنوك الطعام التي تم إنشاؤها في العديد من هذه الدول لأكثر الفئات المستحقة والمتضررين اقتصاديا من جائحة كوفيد 19. وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أعلن قبيل بداية الشهر الكريم عن إطلاق الحملة الأكبر في المنطقة، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة في 20 دولة في شهررمضان تشمل المنطقة العربية وقارتي إفريقيا وآسيا، للمساهمة في التغلب على تحدي الجوع في العالم. وتتيح “حملة 100 مليون وجبة” المجال أمام المحسنين وأهل الخير والراغبين في التبرع من داخل دولة الإمارات ومن خارجها للمساهمة في توفير الدعم الغذائي للمجتمعات الهشة والفئات الأقل دخلاً، وتفتح الباب أمام أصحاب الأيادي البيضاء من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال وكافة فئات المجتمع، وذلك بالتنسيق والشراكة مع الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام والمؤسسات المعنية في الدول التي تغطيها الحملة عربياً وإفريقياً وآسيوياً. وتعمل الشبكة الإقليمية لبنوك الطعام التي تأسست عام 2013 في المدينة الإنسانية العالمية في دبي كمنظمة غير هادفة للربح، على توفير الخدمات اللوجستية المطلوبة لتوصيل طرود المواد الغذائية لمستحقيها في مواقع تواجدهم في 13 دولة من الدول العشرين التي تشملها حملة 100 مليون وجبة، وهي: الصومال وأنغولا وأوغندا وغانا وسيراليون وتونس والأردن وموريتانيا ولبنان والعراق واليمن ومصر والسودان. وتعتبر شبكة بنوك الطعام الإقليمية مظلة لعشرات بنوك الطعام التي قامت بدعم تأسيسها فى الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وتقوم بدعم شركائها من بنوك الطعام المحلي ةمهنياً ومالياً ولوجستياً من أجل مساعدتهم على إطعام المحتاجين، والقضاء على الجوع ومكافحة إهدار الطعام. ويشار إلى أن حملة “100 مليون وجبة” تندرج تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي انطلقت في عام 2015 كمظلة حاضنة لـ 33 مؤسسة إنسانية ومجتمعية وتنموية معنية بإرساء ثقافة العمل الإنساني والإغاثي والخيري والتنموي ونشر الأمل بفضل برامج ومشاريع متنوعة تركز على الدول الأقل حظاً والفئات المحتاجة والمحرومة في المجتمعات الهشَّة.

الخرطوم ( كوش نيوز)