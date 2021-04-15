اعتماد جعفر كرار سفيرا للسودان بالصين





قدم دكتور جعفر كرار أحمد أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة ومفوضا لجمهورية السودان لدى جمهورية الصين الشعبية، ونقل لفخامة الرئيس الصيني تحيات فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتمنياته بدوام الصحة والعافية. وطلب الرئيس الصيني من سعادة السفير نقل تحياته إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي وتمنياته بموفورالصحة والعافية، وللسودان بدوام التقدم والازدهار. كما رحب الرئيس الصيني بحسب ( سونا) بالدكتور كرار معبرا عن ثقته بأنه كسفير لجمهورية السودان سيسهم في تعزير العلاقات بين البلدين الصديقين.

الخرطوم ( كوش نيوز)