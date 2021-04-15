بوتين يبحث مع الحريري الوضع السياسي في لبنان





أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، الموجود حاليا في موسكو في إطار زيارة عمل.

وأطلع الحريري بوتن خلال الاتصال على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة وتجاوز الأزمة الاقتصادية.

وجدد الجانب الروسي التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. كما تمت مناقشة عدد من القضايا على جدول الأعمال الإقليمي.

وأعرب الجانبان عن استعدادهم للعمل سوية لتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين الآمنة، والمقيمين حاليا في لبنان، إلى وطنهم.

كما جرى التطرق إلى مواضيع التعاون الثنائي، مع التركيز على تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية وتكثيف الاتصالات بين الإدارات المعنية في مجال مكافحة فيروس كورونا، بما في ذلك توريد اللقاحات الروسية إلى لبنان.

سكاي نيوز