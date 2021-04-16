رئيس نادي الهلال “الفخري” يطرح مسابقة بجوائز مالية ضخمة





طرح رئيس الهيئة العامة للترفيه، ورئيس نادي الهلال السوداني الفخري تركي آل الشيخ، أول سؤال من “مسابقة أبو ناصر” التي أطلقها بمناسبة شهر رمضان.

وذكر “آل الشيخ” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” ، أن السؤال هو: “من هو أول وزير للمعارف؟”، مبينًا أنه “يتم اختيار الفائز عشوائيًا صباحًا للفوز بجائزة 20 ألف ريال.. يوميًا”.

وأوضح “آل الشيخ” أن شروط المشاركة في المسابقة، هي: “الجواب مع اقتباس للتغريدة، متابعة الحساب، المشاركة بالهاشتاق”.

(كوش نيوز)