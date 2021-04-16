(426) ألف يورو لصيانة محطات مياه محلية الطويشة





دفعت إلادارة العامة لقطاع المياه بوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية شمال دارفور ومنظمة “كوبي” الايطالية العاملة في مجال المياه بالولاية، دفعتا بمعدات واجهزة إلى محليات الطويشة وأم كدادة واللعيت ومليط والمالحة وأمبرو بغرض صيانة و إعادة تأهيل محطات مصادر المياه بتلك المحليات.

وقال مدير إدارة مياه الريف المهندس، محمد آدم كش، إن العمل سيبدأ في إعادة تأهيل سبع محطات مياه بمحلية” الطويشة” بتكلفة كلية تصل (426) ألف يورو، بجانب صيانة وتأهيل خمس محطات أخرى بمحلية” أمبرو” بتكلفة بلغت (556) ألف دولار، فضلا عن تأهيل محطات المياه بمنطقتي “الدوحة” و”سرتوني” بمحلية كبكابية بتكلفة كلية بلغت (380) ألف دولار.

في السياق قال مدير الإدارة العامة لقطاع المياه المهندس عبد الشافع عبد الله آدم في تصريح لـ(سونا) إن عمليات ترحيل المعدات الخاصة بتأهيل محطات المياه قد بدأت اولا بمنطقتي “أم جر عبيدة” و”أم حوش” بمحلية الطويشة باعتبارهما الأكثر تأثرا، وان معاناة المواطنين هناك قد بلغت أشدها مما تتطلب وضع المنطقتين في سلم الأولويات .

السوداني