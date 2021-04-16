سياسية
اتفاقية (سيداو) بقطاع التنمية الاجتماعية لمجلس الوزراء
استعرض قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء في اجتماعه امس برئاسة بروفيسور انتصار صغيرون، وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، استعرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو) قدمها الأستاذ أحمد آدم بخيت وزير التنمية الاجتماعية.
وكانت الحكومة الانتقالية قد تعهدت بالانضمام للاتفاقية، ضمن حزمة اتفاقيات دولية تتعلق بحقوق الإنسان .
و تضمنت الاتفاقية نصوصا أساسية تتعلق بالحريات والحقوق المدنية والسياسية والثقافية وحماية المرأة.
من جهة أخرى استعرض القطاع بروتوكول حقوق المرأة في إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
السوداني