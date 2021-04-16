الوقود والترحيل يقفزان بأسعار اللحوم بالأسواق





تشهد ملاحم العاصمة الخرطوم زيادات كبيرة في الأسعار وضعف حجم العرض، وعزا بعض التجار ذلك لزيادة الطلب وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم وارتفاع تكلفة الترحيل بسبب الوقود.

وأكد صاحب ملحمة بالخرطوم إبراهيم فضل ارتفاع أسعار اللحوم ، لافتاً إلى تراجع حجم العرض وزيادة الطلب، مبيناً أن سعر كيلو الضان (1٫900) جنيه. وعزا صاحب ملحمة ببحري إبراهيم علي، زيادة أسعار اللحوم الحمراء لارتفاع تكلفة الترحيل وأزمة الوقود ما خلق كساد بالسوق وركود، مبيناً أن سعر الضأن يتراوح مابين (1٫800-1٫900) جنيه، متوقعاً زيادة جديدة حال استمرار أزمة الوقود ، وقال إن هنالك بعض الملاحم أغلقت تلافياً للخسائر.

وتوقع صاحب ملحمة بالخرطوم أحمد عثمان حدوث المزيد من الزيادة في الأسعار نتيجة للبرمجة في قطوعات التيار الكهربائي ما انعكس سلباً على تلف اللحوم٫فضلاً عن ارتفاع تكلفة الترحيل من مناطق الإنتاج إلى الاستهلاك بسبب الوقود ما تسبب في زيادة الأسعار، مبيناً أن كيلو الضان بلغ ( 1٫800) جنيه، العجالي (1٫500) جنيه.

وقال صاحب مركز بيع اللحوم البيضاء بالخرطوم فضل الحاج إن هنالك ارتفاعاً في أسعارها حيث بلغ سعر كيلو فراخ الشركات(850) جنيهاً وفراخ المزارع (750) جنيهاً، وطبق بيض المائدة (1000) جنيه، ووصف الحاج القوى الشرائية بالضعيفة.

(كوش نيوز)