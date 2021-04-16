البنك الدولي يقدم منحة مدرسية بواقع (2) دولار لكل تلميذ





تواصلت عمليات وإجراءات صرف المنحة المدرسية بالمشروع الإسعافي لدعم تعليم الأساس بمحليات ولاية الخرطومز ورصدت مصادر مطلعة تداعى مديرو ورؤساء المجالس التربوية بجميع مدارس قطاعات المحلية بمحلية شرق النيل لاستلام منحة أموال البنك الدولي بمدرسة المنار الأساسية بنات.

وقالت مدير المنحة المدرسية بالمشروع الإسعافي لدعم تعليم الأساس أسماء نورالدين بحسب صحيفة السوداني، إن برنامج هذه المنحة المدرسية هو عبارة عن تمويل مقدم من الشراكة الدولية للتعليم، ويشرف على إجراءات صرفها بصورة مباشرة البنك الدولي بالسودان، وقد غطى حتى الآن كل ولايات السودان عدا ولايات قليلة وهم الآن يقومون بتنفيذه في جميع محليات ولاية الخرطوم.

وأشارت إلى أنه قد كان هناك ما يعرف بمشروع تقوية تعليم الأساس الذي ساهم بصورة كبيرة في بناء المدارس وتدريب المعلمين والمعلمات وطباعة الكتاب المدرسي وغيره من المشروعات المؤثرة التي تم تنفيذها في السودان في فترات سابقة.

وقالت ان المشروع الإسعافي لدعم تعليم الأساس عبارة عن منحة مدرسية بواقع (2) دولار لكل تلميذ وتلميذة في كافة مدارس ولايات البلاد.

وكشفت عن تخصيص منحة لجائحة كورونا تبلغ (1000) دولار لكل مدرسة تصرف مع منحة التلاميذ والتلميذات، منوهة إلى أن هذه الأموال تمنح للمدرسة لتغطية نفقاتها التشغيلية، ويتم استلامها بواسطة مديري مدارس الأساس ومجالسها التربوية، وتصرف في البنود المكتوبة في استمارة التقديم لها والتي كتب فيها كل مدير مدرسة احتياجات مدرسته الضرورية من الوسائل التعليمية وصيانة الإجلاس والصيانات الطفيفة للفصول والسيارات.

(كوش نيوز)