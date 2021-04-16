تفعيلاَ للبروتوكول الثنائي.. تصدير (35) طناً من لحوم الضأن للأردن





شدد حافظ ابراهيم عبد النبي وزير الثروة الحيوانية والسمكية، على انسياب صادرات السودان من اللحوم الحية والمذبوحة للأسواق العربية.

واعلن عن تصدير (35) طناً من لحوم الضأن المبردة، بواسطة شركة الاتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية، للشعب الأردني بمناسبة شهر رمضان المعظم، وقال في تصريح صحفي اليوم (الجمعة) إن هذه الشحنة جاءت في إطار تفعيل البروتوكولات الثنائية بين الوزارة ونظيرتها الأردنية، مشيراً الى أن الخطوة هي بداية لانسياب دفعات من اللحوم المذبوحة للسوق الاردني.

واوضح مدير التسويق والعلاقات الدولية بشركة الاتجاهات المتعددة، اسامة السنوسي، أن الشركة عبر الاتفاقيات الثنائية ملتزمة بتنفيذ ما نصت عليه وفق الاشتراطات العالمية، والمواصفات والمعايير المطلوبة، وقال ان الشحنة التي تم تصديرها راعت كل الجوانب الفنية، بما يضمن سلامة وصولها وبأعلى مواصفات الجودة.

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