موظف بنك يتزوج 4 مرات في 37 يومًا لسبب غريب





تزوج موظف بنك في تايوان 4 مرات خلال فترة 37 يوماً، الأمر الذي أثار جدلاً أخلاقياً وقانونياً وصل إلى المحكمة في تايوان.

وبحسب موقع الحرة، فإن السبب وراء ذلك كان الحصول على إجازات من عمله مدفوعة الأجر، حيث تفتق ذهن الموظف عن خطة لتمديد إجازة زواجه المدفوعة الأجر 4 مرات متتالية

قانون العمل في تايوان

وبحسب قانون العمل في تايوان يحصل الموظفون من الجنسين على إجازة زواج مدفوعة الأجر بشرط ألا تتعدى 8 أيام، ولكن يبدو أن تلك الفترة القصيرة لم تكن كافية بنظر أحدهم.

وقرر الموظف الذي يعمل في مصرف أن يطلق زوجته بعد انتهاء إجازته ليعاود الزواج بها مباشرة مرة أخرى قبل أن يطلقها مرة ثانية وثالثة ليرتبط بها في المرة الرابعة وبالتالي يحصل على 32 يوماً إجازة زواج مدفوعة الثمن.

وثيقة طلاق

ومع ذلك، لم تجر بتلك البساطة، فقد رفض المصرف منح ذلك الموظف الإجازة بعد أن طلق زوجته في المرة الأولى قبل أن يعيدها في اليوم الثاني، لكن ذلك لم يوقفه، حيث قدم الإجازة ثلاث مرات أخرى، ولجأ إلى مكتب العمل ليثبت حقه في تلك الإجازات.

الموظف لم يخالف القانون

وبعد دراسة القضية اعتبر مكتب العمل أن ذلك عمل هذا الموظف غير أخلاقي لكنه لم يخالف القانون، وفرض غرامة قدرها 700 دولار أميركي على رب عمله، والذي لم يعجبه الحكم ذلك فقرر الاستئناف.

روسيا اليوم