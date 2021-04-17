مزارعون بالشمالية: عدم توفر الوقود يُهدِّد بضياع محصول القمح





شكا مزارعون بالولاية الشمالية من عدم توفر الوقود لحصاد محصول القمح.

وَقَالَ عَدَدٌ من المزارعين لـ(الصيحة)، إن غالبية المشاريع الزراعية المزروعة بمحصول القمح لم تُحصد بسبب انعدام الوقود، وأشاروا إلى أنّ الحَصادات أصبحت خارج الخدمة بسبب هذه الأوضاع، ونوّهوا إلى أنّ القمح مُعرّضٌ للتلف والضياع بعد أن تَيبّسَ في سنابله، ما يُعرِّضهم لخسائر فادحة.

وناشد المُزارعون، وزارة المالية والحكومة الاتحادية للتدخُّل العاجل لحل هذه المشكلة.

الخرطوم- أمنية مكاوي

صحيفة الصيحة