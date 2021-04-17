لجان المقاومة تبتدر إعادة إعمار حزام الصمغ العربي بزراعة 60 ألف شتلة





شرعت لجان المقاومة بمدينة الأبيض في تنفيذ مبادرة إعادة تعمير حزام الصمغ العربي ، التي تستهدف زراعة 60 ألف شتلة هشاب .

وقال المدير العام للغابات بولاية شمال كردفان المهندس محمدين علي لدى مشاركته المشروع مع لجان المقاومة ، إن الغابات ستسخر كافة الإمكانيات لإنتاج وزراعة أشجار الهشاب، مضيفاً أن هذه المبادرة تسهم في إعادة تعمير حزام الصمغ العربي بالولاية، مشيرا ًالى أن كافة الأشجار التي تتم زراعتها بهذه المبادرة توزع على مناطق الحاجة لإعادة التعمير بالولاية. و أضاف محمدين أن الغابات بالولاية وفرت لهذه المبادرة البذور المحسنة لإنتاج أشجار مثمرة تسهم في زيادة إنتاجية الصمغ العربي بالإضافة إلى أكياس الزراعة والمياه بالمشتل.

في السياق اكد ممثل ديوان الزكاة بالولاية محمد بشير ، استعداد الديوان لتوفير كافة الامكانيات المطلوبة لتنفيذ واكمال المشروع لإعادة تعمير الحزام من أجل زيادة الإنتاج و الإنتاجية. وأضاف أن الصمغ العربي يعد من السلع النقدية التي تدعم خزينة الدولة.

إلى ذلك قال ممثلو لجان المقاومة بالأبيض إن المبادرة تستهدف زراعة 60 ألف شتلة من أشجار الهشاب يتم تنفيذها بمشتل الأبيض المركزي و مشتل كازقيل بهدف إنتاج أشجار محسنة تسهم في زيادة إنتاجية الصمغ العربي بالولاية.

صحيفة السوداني