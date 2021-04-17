وزارة الثروة الحيوانية تنفي إهداء لحوم للأردن





أكدت وزارة الثروة الحيوانية أن الأنباء المتداولة بشأن منحة مقدمة من الوزارة لدولة الأردن الشقيق والبالغة (35 طن) من اللحوم كهدية غير دقيقة. وأشارت الوزارة فى بيان توضيحي (بحسب سونا) أن الشحنة المشار إليها تمت في إطار إتفاقيات تجارية بين القطاع الخاص فى الدولتين. وأكدت وزارة الثروة الحيوانية إلتزامها بدعم الصادر الوطنى وسعيها الجاد لتطوير قطاع الثروة الحيوانية بالبلاد بالإستفادة من التقنيات الحديثة فى مجال المحاجر والمسالخ حتى يستطيع المنتج السودانى المنافسة فى الأسواق العالمية . وتعهدت الوزارة أن تكون قريبة من الإعلام في إطار الشراكة بين الجهات التنفيذية والإعلام كذراع مهم فى دعم العملية التنموية بالبلاد .

الخرطوم (كوش نيوز)