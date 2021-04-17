أعمال المها تنفذ برامج تنموية وإجتماعية بالخرطوم





نفذت مبادرة أعمال المها الخيرية برعاية الأستاذة مها فريد جوهر الزعابي من إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، عدد من البرامج والمشروعات التنموية والإجتماعية بولاية الخرطوم. و تستهدف هذه البرامج بحسب ( سونا) الأسر المتعففة والمرأة والأطفال الأيتام فاقدي السند وطلاب الخلاوى، حيث باشرت أعمالها الخيرية والإنشائية والمعمارية بتنفيذ إفطارات جماعية بمنطقة أمبده وإنشاء خلاوي ودور للنساء في عدد من المناطق بولاية الخرطوم.

الخرطوم ( كوش نيوز)