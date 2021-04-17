الزراعة الاردنية تكشف حقيقة اهداء السودان للأردن (35) طن لحوم





نفى مصدر مطلع في وزارة الزراعة الأردنية، السبت، إهداء السودان 35 طنا من لحوم الضأن للأردن وقال المصدر لوكالة عمون إن ذلك يحدث عادة بين الدول عند ابرام اتفاقيات الاستيراد وتتسلمها جهات خيرية حكومية بهدف توزيعها، لكن ذلك لم يحدث حاليا. وكانت وسائل اعلام سودانية قالت إن وزير الثروة الحيوانية والسمكية في بلادها حافظ ابراهيم عبدالنبي، كشف عن اهداء السودان للأردن 35 طناً لحوم ضأن مبردة بواسطة شركة الاتجاهات لتنمية الثروة الحيوانية، كهدية للشعب الاردنى بمناسبة شهر رمضان. وأضافت أن الوزير بحسب ( سونا) أكد انسياب صادرات السودان من اللحوم الحية والمذبوحة للاسواق العربية مشيرا فى هذا الصدد أنه وفى إطار تفعيل البروتكولات الثنائية بين وزارة الثروة الحيوانية والأردن تم تصدير هذه الدفعة من اللحوم، مبينا أنها خطوة كبداية لانسياب دفعات من اللحوم المذبوحة للسوق الاردني.

الخرطوم ( كوش نيوز)