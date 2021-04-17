هند صبري: دوري في “هجمة مرتدة” صعب ومرهق للغاية





قالت الفنانة هند صبري إن مسلسل “هجمة مرتدة” الذي تخوض به ماراثون دراما رمضان لهذا العام، يسلط الضوء على خطورة حروب الجيل الثالث ووصفته بالدور المرهق والصعب للغاية.

وأضافت الفنانة التونسية في تصريحات صحفية نقلتها بوابة “أخبار اليوم” أن المسلسل الذي تلعب فيه شخصية “دينا أبو زيد” هو “عمل درامي صعب مليئ بالتشويق والأكشن يسلط الضوء على أحداث وطنية معاصرة مستوحاة من ملفات المخابرات المصرية ويتناول عددا من الأحداث المهمة”.

ووصفت هند صبري شخصيتها في المسلسل بأنها صعبة ومرهقة للغاية، مشيرة إلى أنه لم يسبق لها المشاركة في تلك النوعية من الأعمال الدرامية.

ومسلسل “هجمة مرتدة” من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

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