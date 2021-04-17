بوتين يعلن ابتكار لقاح روسي جديد ضد كورونا يظهر في سبتمبر





أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن قرب ابتكار لقاح روسي جديد ضد فيروس كورونا.

موسكو – سبوتنيك. وقال بوتين في لقاء مع قناة “روسيا-1”: “سنحصل على لقاح آخر في شهر أيلول/سبتمبر، وهو مقترح وتم بحثة ومسجل بواسطة معهد غاماليا. الدواء الثاني- حسبما تم إبلاغي- سيكون جاهزا في شهر سبتمبر/أيلول. ويعمل عليه معهد (فيكتور) نوفوسيبيرسك”.

وأعرب بوتين عن ثقته بأن اللقاح الثاني من هذا المعهد سيكون موثوقا وفعالا، قائلا: “متأكد من أن المتخصصين في [معهد] “فيكتور” يصنعون دواء رائعا سيساعد الناس كثيرا”.

وأشار إلى أن اللقاح الروسي ضد “كوفيد-19” مسجل بشرط إجراء مزيد من الاختبارات وبما يتفق بدقة مع قوانين روسيا.

وقال: “لقد فعلنا كل ما هو ضروري للتسجيل مع الشروط… هذه الشروط هي دراسات إضافية لهذا الدواء في سياق استخدامه الشامل، لذلك قمنا بذلك بما يتفق بدقة مع القانون الروسي”.

وأضاف “ويمتثل القانون الروسي امتثالا تاما للممارسات واللوائح التنظيمية العالمية المطبقة في بلدان أخرى. لقد اجتزنا التجارب قبل السريرية والسريرية على الحيوانات والمتطوعين”.

وحول ما إذا كانت هذه العقاقير الطبية ستتنافس مع بعضها البعض أو تكمل بعضها البعض، قال الرئيس بوتين: “أعتقد أنهم سيتنافسون على الأرجح، لأنه من حيث السلامة والكفاءة لا ينبغي أن يكونوا أدنى من بعضهم البعض”.

وسجلت روسيا ثلاثة لقاحات محلية ضد فيروس كورونا المستجد، وهي “سبوتنيك V”، إبيفاك كورونا” و”كوفيفاك”.

العربية نت