كيفية قفل حسابك على واتساب ويب باستخدام بصمة الإصبع؟





كشفت العديد من الأخبار التقنية منذ بداية العام الجاري، عن ميزة جديدة تعتزم شركة واتساب WhatsApp، إضافتها لنسخة تطبيق التراسل التابع لها على الويب، بهدف حماية رسائل مستخدميه من الوصول غير المرغوب فيه عند استخدام التطبيق عبر أجهزة الكمبيوتر. ووفقا لما ذكره موقع “WABetaInfo”، المتتبع لتحديثات وتطورات “واتساب”، أعلنت خدمة المراسلة الفورية المملوكة لشركة “فيسبوك” عن إضافة دعم لميزة المصادقة البيومترية لإصدار سطح المكتب وإصدار الويب من تطبيقها. استعد.. 30 يوما على تنفيذ سياسة واتساب الإجبارية واتساب يحصل على خيارات جديدة لميزة التدمير الذاتي للرسائل وتعمل ميزة الأمان الجديدة على حماية حسابك على “واتساب” من استخدامه عبر أجهزة سطح المكتب، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل الدخول إلى حساب التراسل عن طريق معرفة بصمة الأصبع أو بصمة الوجه لإصدار واتساب ويب. وتعد هذه الميزة مهمة (بحسب صدي البلد ) لأولئك الأشخاص الذين يسجلون للدخول إلى حساب واتساب الخاص بهم، ثم يتركونه نشطا على جهاز الكمبيوتر مما يتيح للآخرين العبث والبحث بمحتوي الرسائل الخاص بهم على واتساب. ولضمان عدم وصول الأشخاص غير المصرح لهم لرسائلك عبر إصدار “واتساب ويب”، تعمل الميزة الجديدة افتراضيا على هواتف آيفون وأندرويد، مما يعني أنه يجب عليك تفعيل ميزة المصادقة البيومترية أولا على إصدار التطبيق الخاص بالهواتف الذكية. كيفية قفل واتساب ويب باستخدام بصمة الإصبع أو بصمة الوجه 1. تأكد أولا من تفعيل ميزة المصادقة البيومترية على “واتساب” حسب نوع جهازك. 2. عند استخدامك نسخة واتساب على إصدار الويب والإصدار الخاص بسطح المكتب، قم بالنقر على الثلاث نقاط الرأسية ومن القائمة المنسدلة اضغط على خيار “واتساب ويب”. 3. ستظهر إليك صفحة “واتساب ويب” جديدة على هاتفك، انقر على خيار ربط جهاز. 4. افتح إصدار الويب أو سطح المكتب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. 5. عند النقر على خيار “ربط جهاز” سيطلب منك واتساب على الفور عبر رسالة منبثقة لمس زر استشعار بصمة الإصبع المحفوظة على جهازك، أو استخدام كلمة المرور لإلغاء ربط جهاز، واستخدام واتساب على أجهزة أخرى. 6. قم بتأكيد هويتك عن طريق بصمة الإصبع، ثم قم بتوجيه كاميرا هاتفك نحو شاشة الكمبيوتر لمسح رمز الاستجابة السريع على الشاشة للوصول إلى حسابك. أهمية ميزة واتساب الجديدة: 1. أكثر أمانا: حيث تمنع الميزة الجديدة أي شخص آخر متطفل من الإطلاع على رسائلك بدون وجود هاتفك. 2. تسجيل الدخول أسرع: تساعدك هذه الميزة على الوصول لحساب واتساب الخاص بك على سطح المكتب ببشكل أسرع . 3. الأجهزة المتصلة: توفر إليك هذه الميزة أيضا معرفة الأجهزة المتصلة بحسابك، وتسجيل الخروج من أي منها في حالة رأيت جهاز لم تقم بتسجيل الدخول إليه.

الخرطوم (كوش نيوز)