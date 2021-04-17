لجنة إزالة التمكين تحجز أصول منقولة لشركة بولاية الجزيرة قيمتها أكثر من مليون دولار





أعلنت لجنة إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد بولاية الجزيرة أنه بالتنسيق مع نيابة الفساد ومباحث شرطة ولاية الجزيرة داهمت وحجز ت أصول منقولة لشركة إنجاز المملوكة لأحمد البشير، وأشارت إلى أن قرار صدر من لجنة إزالة التمكين المركزية بمصادرتها الشركة.

وأوضحت اللجنة صريح صحفي اليوم إن التحرك تم مباشرة فور إكتمال التأكد من معلومات خاصة بتواجد عدد من الآليات الثقيلة التي تقدر قيمتها السوقية بأكثر من مليون دولار المملوكة للشركة المصادرة غير محصورة ضمن الأصول المستردة بموجب القرار ، ونوهت إلى أن هذه الآليات كانت تعمل في طريق داخل الولاية كانت في طريقها للتهريب خارج الولاية إلى حدود ولاية أخري مما كان يمكن أنْ يعرض تلك الآليات للتلف أو الضياع.

واكدت اللجنة انه تم التحريز والحجز علي 3 باك لورد و 2 قلاب تراب و5 درقات أسفلت و3 كرفانات و3 كونتير، إضافة لخلاط إسمنت وفنطاس مياه و2 تنكر مياه و2 عربة بوكس وكميه من الحديد والسيخ.

وقالت يتم الآن ترحيل تلك الآليات للولاية تحت حماية وحراسة شرطة ولاية الجزيرة .

واوضحت أن إسترداد الآليات تم بموجب بلاغ تحت المادة (4) من قانون المفوضية القوميه للفساد والمادتين (13) و(14) من قانون إزالة نظام الثلاثين من يونيو ومحاربة الفساد ..

الجديد بالذكر أنَّ الطريق الذي كانت تعمل على تنفيذه تلك الشركة قد صاحبته شبهات فساد كبيرة في استلام أكثر من 80% من قيمة التعاقد مع الهيئة القومية للطرق والجسور منذ أكثر من ثلاث سنوات إلا أن العمل تعطل كل تلك الفترة ولم يبلغ نسبة التنفيذ أكثر من ردميات ترابية قليلة علي طول الطريق المقترح.

وعبرت لجنه إزالة التمكين والنيابة العامة ومباحث شرطة ولاية الجزيرة وأمانة الحكومة عن شكرها لكل الأطراف المشاركة في توفير معلومات تلك العملية من أهالي الجزيرة ولجان المقاومة التي تؤكد على دورها المهم في رفد اللجنة بالمعلومات واكتشاف الفساد وكل الذين إستقبلوا اللجنة المشتركة بكرم وضيافة إنسان الجزيرة المعطاء.

وأكدت اللجنة إستمرارها في العمل المشترك لتحقيق مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة.

باج نيوز