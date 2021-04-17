فنانة مصرية تصدم الجمهور بتفضيلها “الزواج بمتعة” يومين كل أسبوع… فيديو





كشفت فنانة مصرية عن رأي ونظرة مختلفة في الزواج، لافتة إلى أنها تفضل أن تعيش فترة الزواج بمتعة، في عطلة نهــاية الأسبوع فــقط، لأن “هذا النوع من الزواج لذيذ وصحي ومفيد”.

وقالت الفنانة المصرية نسرين أمين في تصريحات تلفزيونية “منذ طفولتي وأنا أفكر في مسألة الزواج بشكل مختلف ومنظور آخر”.

وأضافت: “أحب أن أعيش فترة الزواج بمتعة، في عطلة نهاية الأسبوع فقط، هذا النوع من الزواج لذيذ وصحي ومفيد”.

وأشارت إلى أن “الزواج في الويك إند صحي ومفيد، وليس شرطا وجود رجل يوميا في حياتي، لأني أرفض هذا النوع من الزواج جملة وتفصيلا”.وتابعت ساخرة: “معظم البنات تحب الزواج من طيار، لأنه متفرغ في الإجازات فقط”.

وفي وقت سابق، انتقدت نسرين أمين قيام صناع عدد من المسلسلات بحملات دعاية وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتبت نسرين أمين عبر حسابها على تويتر: “كفاية تريندات مدفوعة وحسابات مزيفة ولجان إلكترونية بقى”.

وأضافت: “بجد مش هاينفع تضحكوا على الجمهور أكتر من كده.. مش بيحبوكم… بجد كفاية بتكذبوا على مين؟”.

وكان ظهور نسرين أمين الرمضاني الأخير في مسلسل “لما كنا صغيرين” مع ريهام حجاج وخالد النبوي ومحمود حميدة، وتم عرضه العام الماضي.

سبوتنيك