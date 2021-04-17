ياسمين صبري وأبوهشيمة يحتفلان بـ”ذكرى زفاف أولى يا حبيبي”.





احتفل رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة والفنانة ياسمين صبري، اليوم السبت، بعيد زواجهما الأول.

ونشرت ياسمين صبري على حسابها بموقع إنستغرام صورة ظهرت فيها بإطلالة “كاجوال” تجمعها بزوجها في حديقة منزلهما مع تعليق “ذكرى زفاف أولى سعيدة يا حبيبي”، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل متابعيها.فيما نشر أبوهشيمة على حسابه بإنستغرام صورة مختلفة من نفس الموقع مع التعليق ذاته.وتغيب ياسمين صبري عن الدراما الرمضانية هذا العام، وكان آخر أعمالها مسلسل “فرصة تانية” وعرض في رمضان 2020.

وتزوجت ياسمين صبري وأحمد أبوهشيمة في حفل زفاف بسيط بحضور أفراد الأسرتين فقط في 17 أبريل/نيسان 2020.

سبوتنيك