ارتفاع أسعار اللحوم وإقبال متزايد بسبب رمضان





شهدت أسواق العاصمة ارتفاعاً متواصلا في أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء حيث يتراوح سعر كيلو الضان مابين (١٩٠٠ إلي ٢٠٠٠) جنيه، فيما يتراوح سعر كيلو العجالي مابين ( ١٦٠٠ إلي ١٧٠٠ ) جنيه..

فيما تتراوح أسعار الفراخ ما بين ( ٧٥٠ إلى ٨٥٠) جنيهاً حسب الجودة والوزن بينما وصل سعر طبق البيض الى (١٠٠٠) جنيه وعزا التجار هذه الارتفاعات بسبب ارتفاع تكاليف الترحيل وأزمة الوقود وصعوبة بيئة العمل في نهار رمضان.

فيما عزا مواطنون هذا الارتفاع المفاجئ بسبب الإقبال الكبير علي اللحوم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان الأمر الذي شجع التجار لاستغلال هذه الظروف ضد المواطن.

الخرطوم : نزار عباس

صحيفة السوداني