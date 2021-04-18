ارتفاع تكلفة ترحيل الأسمنت لـ(6) آلاف للطن





تشهد مواد البناء تراجعاً طفيفاً في الأسعار وضعف القوى الشرائية، وعزا تاجر بسوق الخرطوم السجانة عبدالسلام علي ذلك لدخول كميات كبيرة من الاسمنت للأسواق.

وقال علي في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك زيادة كبيرة في أسعار تكلفة ترحيل الأسمنت من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، وبلغ سعر الترحيل (6) آلاف جنيه بدلاً عن(3٫5) ألف جنيه للطن، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر (55) ألف جنيه أما سعر طن أسمنت صخر السودان والشمال(54) ألف جنيه، أسمنت قنا المصري وأسوان (50) ألف جنيه ، لافتاً إلى ركود السوق وضعف القوة الشرائية رغم تراجع الاسعار فيما بلغ سعر حديد التسليح (295-300) ألف جنيه للطن .

وأكد تاجر أسمنت وسيخ ببحري لـ(السوداني) حدوث وفرة في الأسمنت ما انعكس إيجاباً على استقرار الأسعار، وأشار إلى ضعف الحركة التجارية بالأسواق، مبيناً أن سعر طن أسمنت عطبرة وبربر(55) ألف جنيه ، أسمنت صخر السودان والشمال(54- 53٫5) ألف جنيه.

الخرطوم : عبير جعفر

صحيفة السوداني