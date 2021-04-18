قبيل تنفيذ عقوبة السجن.. والدة حلا الترك تتهم فنانة مشهورة





قبل ساعات من بدء تطبيق حكم السجن الصادر بحقها اليوم الأحد، ظهرت الفنانة منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، في لحظات مؤثرة وحاسمة في حياتها، حيث شاركت صورة لها على “إنستغرام” في يومها الأخير “لحظة وداع محبيها” قبل دخولها السجن اليوم لمدة عام كامل.

وعلقت السابر على الصورة قائلة: “سُئل أعرابي من هو الذكي؟ فقال: هو الفطن المتغافل الذي يرى الأخطاء ولا يراها، ويرى حاسده ولا يهتم، ويرى عدوه ولا يلتفت”.

واللافت أن السابر ظهرت في الصورة بكامل أناقتها وجمالها، في مشهد أحدث بعض الجدل بين المعلقين على صفحتها، حيث استغرب البعض قدرتها على مشاركة صورها في هذا اليوم الحاسم بحياتها، بينما علق آخرون مؤكدين صحة كلامها.

وتسببت تصريحاتها في الفترة الأخيرة بموجة غضب طالت الفنانة المغربية مريم حسين، متهمة إياها بالتنصل.

وكانت مريم حسين أعلنت في وقت سابق تبرعها للسابر من أجل محاولة إنقاذها من قضبان السجن.

وأعلنت السابر في وقت سابق عدم اكتمال المبلغ المطلوب منها للمحكمة كي لا ينفذ بحقها حكم السجن لمدة عام كامل، مشيرة إلى أن الحكم سيطبق يوم الأحد، 18 أبريل، الأمر الذي أحدث موجة من التعاطف.

وانتقد الكثير من متابعي القضية على صفحاتهم في “تويتر” التصريحات التي أطلقها العديد من الفنانين عن تبرعهم بالمبلغ المطلوب ثم تنصلوا من القضية، معتبرين أن ذلك خذلها، إضافة إلى أن كثيرين انتقدوا قرار سجن والدة حلا الترك في شهر رمضان، منوهين إلى إمكانية تأجيل التنفيذ لما بعد انتهاء الشهر الفضيل.

صحيفة البيان