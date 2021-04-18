أول تعليق من هالة صدقي بعد أن طلقها زوجها على الهواء





خرجت الفنانة المصرية، هالة صدقي، عن صمتها بعد نشر زوجها سامح سامي مقطع فيديو ظهر فيه يطلقها أمام الجميع. وصرحت هالة (بحسب صحيفة الوطن المصرية) إن “ما فعله محاولة منه للشهرة”. موضحة أنه في “الديانة المسيحية في مصر لا يوجد طلاق بهذا الشكل. وإذا كان يريد الطلاق لابد أن يطلقها في أمريكا وهو الحل الوحيد لهما”. وأوضحت أن ما فعله زوجها سامح سامي ما هو إلا رد فعل على حلقتها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة” وما قالته فيها، مشيرة إلى أنه “يخونها دائما وعندما يأتي في زيارة إلى مصر لا يرى أولاده لأنه يكون مع عشيقاته”. وكان سامح سامي، زوج الفنانة المصرية، هالة صدقي، والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن انفصاله عنها وسعيه لإنهاء أوراق الطلاق، عن طريق رفع محاميه لقضية في المحاكم المصرية. وتحدث سامح سامي، خلال تسجيل نشره عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، وقال سامح في نهاية الفيديو، “بطلقك قدام الناس وقدام العالم كله، متلزمنيش تكوني زوجتي، وفي نفس اللحظة اللي أنا بتكلم فيها دي، فيه محامي في مصر شغال في قضية الطلاق”.

الخرطوم (كوش نيوز)