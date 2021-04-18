آبل قاب قوسين من توقيع صفقة لإنتاج سياراتها





لا تزال شركة آبل صامتة بشدة بشأن جهود السيارة الكهربائية، لكن يبدو أن مشروع Apple Car يحرز تقدمًا سريعًا وراء الكواليس.

وبعد الشائعات عن صفقات التصنيع مع هيونداي وكيا، ذكر تقرير صادر عن صحيفة كوريا تايمز أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون قد وجدت هدفًا جديدًا لصنع النموذج الأول من السيارة في وقت مبكر من عام 2024.

وتوشك آبل على توقيع صفقة لبناء النماذج المبكرة من السيارة الكهربائية مع LG Magna e-Powertrain.

وبحسب التقرير، فمن المفترض أن ينتج مشروع السيارات المشترك بين إل جي الكورية الجنوبية ومورد السيارات الكندي Magna، الذي يُطلق عليه حاليًا اسم LG Magna e-Powertrain، النماذج الأولية من Apple Car، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

ويقترب LG Magna e-Powertrain من توقيع عقود مع آبل يمكن بموجبها التعامل مع حجم الإنتاج الأولي من السيارة.

ولن يكون حجم الإنتاج الذي يمكن أن يتعامل معه المشروع المشترك كبيرًا، حيث تنوي آبل في الغالب استخدام الجيل الأول من المركبات الكهربائية كفرصة لتقييم قابليتها للتسويق.

وبالنظر إلى أن الشركات التابعة لمجموعة إل جي، بما في ذلك LG Display و LG Chem و LG Energy Solution و LG Innotek مدرجة في سلسلة توريد قطع غيار آبل، فلا داعي للقلق بشأن أي مشكلات في سلسلة التوريد.

وتعتبر الشركات التابعة لمجموعة إل جي مؤهلة لضمان عائدات الإنتاج وتسليم أسرع للأجزاء اللازمة لسيارات Apple Car.

ومن المتوقع أن تكتمل الشراكة بين إل جي و Magna في وقت لاحق من هذا العام، وعلى ما يبدو مع آبل كعميل أساسي.

وبعد أن تخلت إل جي رسميًا عن أعمالها في مجال الهواتف المحمولة، فإنها تحاول الاستجابة بشكل عاجل لمطالبات المستثمرين المتزايدة بتحقيق نتائج من الأعمال المتعلقة بمكونات السيارات.

ويمكن لخروج إل جي من قطاع الهواتف الذكية أن يعزز هوامشها الربحية، ويمكن أن تستثمر الأموال التي يتم توفيرها في الأعمال المتعلقة بمكونات السيارات.

وبالنظر إلى أن علامة إل جي التجارية ليست بهذه القوة في صناعة السيارات الكهربائية العالمية، فإنها تحتاج إلى مرجع تنافسي لإظهار جهود التحول.

وتبعًا لذلك، فإن رهان إل جي على سيارة آبل يعتبر مفيدًا لها، والعكس بالعكس بالنسبة لآبل، ولن يكون الحجم النقدي للشراكة ضخمًا.

وبمجرد إبرام الاتفاق، يضع الطرفان بشكل مشترك التفاصيل ذات الصلة لإنتاج السيارة، على أن يتم عرض نموذج أولي لها في وقت ما في أوائل عام 2024.

العربية نت