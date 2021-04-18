سمية الخشاب تكشف سر تسميتها بـ”ملبن مصر”





كشفت الممثلة المصرية سمية الخشاب سر تسميتها بـ”ملبن مصر”، مؤكدة على أن مشاركتها في مسلسل “موسى” المعروض حاليا إلى جانب الممثل محمد رمضان تطلب منها مجهود كبير.

وقالت سمية في حوار لها مع صحيفة “المصري اليوم”، وفي رد على سؤال عمن أطلق عليها لقب “ملبن مصر”: “صراحة هم جمهوري على السوشيال ميديا، وأشكرهم كثيرًا على دعمهم المتواصل لى، ومساندتهم دائمًا، وهم من أطلقوا عليّ ملبن مصر”.

وتحدثت سمية عن دورها في مسلسل “موسى” إلى جانب بطل العمل محمد رمضان، وقالت سمية إن “الشركة المنتجة للعمل تواصلت معي وعرضت علىّ المشاركة فى المسلسل، واجتمعت بعدها بالسيناريست ناصر عبدالرحمن، وهو التعاون الثانى الذى يجمعنا بعد فيلم حين ميسرة، وعرض علىّ قراءة السيناريو، وفى 48 ساعة كنت قد قرأت الورق كاملًا وتحمست له جدًا وأطلقت عليه ملحمة لأنه مختلف ومميز ومتنوع”.

وأضافت “وبعدها اجتمعت مع المخرج محمد سلامة، وتواصل معى هاتفيًا الفنان محمد رمضان وقالى يشرفنى التعاون معاكى فى مسلسل موسى، وبالتأكيد تحمست للتجربة بكل عناصرها، وبدأنا مرحلة التحضير والتصوير”.

وأكدت أن “الأحداث في العمل مشوقة جدًا وسريعة، أول 10 حلقات الجمهور مش هيلحق ياخد نفسه”.

العربية نت