حالة نادرة.. سيدة بريطانية تحمل بمولودها الثاني وهي لم تضع الأول بعد





شهدت بريطانيا حالة طبية فريدة من نوعها تمثلت بحمل سيدة بالمولود الثاني بينما لم تنجب مولودها الأول بعد. فبعد مرور 3 أشهر على حملها الأول راجعت ريبيكا روبرتس (39 عاما) الطبيب لإجراء جلسة تصوير لجنينهما لتفاجأ بظهور جنين جديد، وهي فتاة لتكون توأما لأخيها الذي لم يولد بعد. وتعرف هذه الحالة (بحسب الامارات نيوز) بـ”الحمل المضاعف” وهي حالة نادرة جدا، حتى أن إحدى الدراسات أظهرت وجود 10 حالات فقط مسجلة في العالم. وبعد عملية قيصرية في أيلول 2020، خرج الطفلان إلى الحياة، وكان عليهما قضاء بعض الوقت في وحدتي عناية مركزة منفصلتين لحديثي الولادة.

الخرطوم (كوش نيوز)