نصائح من ذهب .. حافظ على سيارتك في 5 خطوات





تعتبر السيارات واحدة من أهم وسائل الانتقال في العالم، حيث يستخدما ملايين من الأشخاص بشكل يومي للانتقال من مكان إلى اخر، بل اصبحت وسيلة لا غنى عنها في كثير من الاحوال، نظرًا لاعتماديتها و اهميتها الكبيرة في اتمام مهامها على اكمل وجه.

و في سياق هذا الموضوع يقدم موقع “صدى البلد” الاخباري في السطور القادمة، افضل 5 نصائح لقائدي المركبات للحفاظ على سياراتهم.

1 – يجب أن تتجنب الاصطفاف اسفل اشعة الشمس المباشرة، و التي تؤثر على الطلاء الخارجي للسيارة، كما أنها تزيد من تغيير ألوان و حالة الاجزاء الداخلية الخاصة بمقصورة القيادة، مثل مقود الحركة و تابلوه السيارة.

2 – من الضروري أن تختار مكان مناسب للاصطفاف أيضًا، بل تبتعد عن الاشجار الشاهقة، و لوحات الدعاية، بالاضافة إلى الأبنية التي مازالت تحت الانشاء، لتجنب مشلات سقوط الأجسام الصلبة.

3 – لاشك أن الاهتمام بنظافة السيارة احد أهم العوامل التي تعطي مظهر جذاب و الاحساس بإنتعاشة مختلفة، و لكن كن حذر من تراكم المياه باستمرار داخل السيارة، و التي تؤدي إلى مشكلات التأكل و البارومه، و ذلك حتى نتفادى مشكلات الصدأ و الرطوبة أيضًا.

4 – يجب أن نحافظ على مواعيد الصيانة الخاصة بالسيارة و عدم اهمالها على الاطلاق، و من الضروري أن نقوم بتغيير زيت المحرك في موعده الصحيح، و تغيير الفلتر الخاص به أيضًا، كما يجب أن نهتم بدورة التبريد و الكشف على هيكل المعدني الردياتير و مستوى المياه بداخله و متابعة ظهور عوامل الصدأ، و متابعة مستوى المياه داخل قربة التبريد.

5 – لكي تحافظ على سيارتك أيضا فلابد أن تبتعد عوامل تلف الاطارات و التي تشمل، الكشف عن ضغط الاطارات باستمرار، و الاصطفاف بعيدًا عن المناطق المنغمرة بالمياه، كما يجب أن تكون عملية الاصطفاف خالية من التصدم بالاجسام الصلبة و الأرصفة، و ذلك لكي نحافظ على عمر افتراضي أطول لاطارات السيارة.

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