بالفيديو: الهندية صاحبة أطول شعر بالعالم تقصه لأول مرة منذ 12 عاماً





قصت الهندية نيلانشي باتيل التي تبلغ من العمر 18 عاماً، الحاصلة على لقب أطول شعر لمراهقة، شعرها لأول مرة منذ 12 عاماً، وقررت التبرع به لمتحف ريبليز الأمريكي الذي يهتم بالأشياء الغريبة والنادرة وفقاً لما ذكره موقع RT.

مقطع فيديو لقص شعرها:

ونشرت القناة الرسمية لموسوعة غينيس للأرقام القياسية على يوتيوب مقطع فيديو، يظهر باتيل، وهي تقص شعرها لأول مرة منذ أكثر من عقد.

أطول شعر لمراهقة عام 2018:

وفازت نيلانشي بلقب أطول شعر على الإطلاق لمراهقة عام 2018، عندما كانت تبلغ 16 عاما من العمر، وكان طول شعرها 170.5 سم.

بلغ طول شعرها 200 سم:

وقبل عيد ميلادها الـ18 مباشرة في يوليو الماضي، تم قياس شعر نيلانشي للمرة الأخيرة، وبلغ طوله 200 سم، ما جعلها تكسر رقمها القياسي السابق المسجل في موسوعة “غينيس”.

ثلاثة خيارات:

واستغرق الأمر من نيلانشي بعض الوقت لتقرر ما الذي ستفعله بشعرها بعد أن قصته، حيث كانت تفكر في ثلاثة خيارات، بيعه بالمزاد العلني أو التبرع به للجمعيات الخيرية أو لمتحف.

التبرع بشعرها لمتحف أمريكي:

وبعد مناقشات وتفكير مع والدتها، التي كانت تساعدها في غسل شعرها وتصفيفه مرة واحدة في الأسبوع، قررت الفتاة التبرع به لمتحف “ريبلي” الذي يهتم بالأشياء الغريبة والنادرة.

وبمجرد شحنه من الهند إلى الولايات المتحدة الأميركية، سيتم عرض شعر نيلانشي في متحف ريبيلي بمدينة هوليوود بولاية كاليفورنيا، قبل أن يتم عرضه كذلك في متحف غينيس للأرقام القياسية، في هوليوود أيضا.

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