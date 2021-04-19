قطة مديرًا لأحد أقسام الشرطة في اليابان





عُينت القطة “كوكو” مديرًا لأحد أقسام الشرطة في محافظة توياما اليابانية؛ وذلك تكريمًا لها على دورها في إنقاذ شخص سقط في مياه الصرف الصحية.

قطة بالزي الرسمي:

وعرضت قناة NHK التلفزيونية اليابانية لقطات لـ”كوكو” خلال حصولها على شهادة تقدير من الشرطة وهي تظهر بالزي الرسمي.

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بصمة بمخالبها:

وقضت القطة في منصب رئيسة القسم يومًا واحدًا، حيث شاركت في إلقاء محاضرة حول قواعد سلامة المرور لمجموعة من طلاب مدرسة ابتدائية، ووقعت بنفسها على ورقة وثقت هذا الحدث تاركة عليها بصمة مخلبها.

ساهمت بإنقاذ مسن:

يشار إلى أن تصرف “كوكو” غير العادي ساهم في إنقاذ حياة بشرية، حيث جلست يومها قرب مجرى لمياه الصرف محدقة في الماء، وعندما اقتربت صاحبة القطة منها وجدت رجلًا مسنًّا سقط في المجرى واتصلت فورًا بالإسعاف لإنقاذه.

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