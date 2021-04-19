احذروا الإفراط في تناول الليمون.. لهذا السبب





يعد الليمون مصدر غني بالالياف الذائبة والمركبات ذات الخصائص المفيدة، والفيتامينات، أبرزها فيتامين ج، ويدخل في استخدامات عديدة بالنسبة للوجبات أو وصفات التجميل.

وأيضاً يحتوي الليمون على فوائد غذائية منها ارتفاع محتواه من الالياف الذائبة فيساعد على خفض مستوى كوليسترول الدم ويحمي من الاصابة بأمراض القلب، كما أن ارتفاع محتواه من فيتامين ج يقوي جهاز المناعة ويحمي من الاصابة بنزلات البرد.

ورغم فوائده، إلا أنه يحظر الإفراط في تناوله، فقد يسبب ألماً في المعدة، بسبب ارتفاع حموضته، ويسبب تآكل في الأسنان.

والجدير بالذكر، أن زيت الليمون يستخدم في علاج حالات الحمى والروماتيزم، بالاضافة إلى استخدامه في وصفات التجميل، فهو مكون مهم في صناعة المواد الملطفة للجلد، وأيضاً يتم استخدامه في وصفات التنحيف بسبب تأثيره القابض.

الامارات نيوز