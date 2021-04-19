ركود واستقرار السلع الاستهلاكية بالأسواق





تشهد أسعارالسلع الاستهلاكية بالأسواق وفرة في حجم العرض باستثناء السكر وضعف القوى الشرائية، وعزا بعض التجار الركود بسبب الغلاء وعدم قدرة المواطن على شراء ما يحتاجه من السلع .

وأكد تاجر سكر جملة بسوق بحري عيسى الحسن لـ(السوداني) على استقرار السكر، مبيناً أن سعر جوال السكر المستورد استقر في (11) ألف جنيه بدلاً عن (10,600) جنيه أما السكر المحلي (12,5) ألف جنيه، منوهاً لضعف القوى الشرائية، متوقعاً زيادة نسبة ركود السوق.

وقال تاجر سلع ببحري إبراهيم طلب إن هنالك استقراراً في أسعار السلع وركوداً في الحركة التجارية، مبيناً أن سعر زيت شمس عبوة (4) وربع بسعر (3,200) جنيه أما زيت يارا (3,700) جنيه، فيما تراجع سعر اللبن عبوة (2) كيلو وربع إلى (4,250) جنيهاً بدلاً عن (4,5) ألف جنيه وسعر رطل البن (450) جنيهاً ، منوهاً إلى أن الجمعيات التعاونية انعكست على ركود السوق، مبيناً أن سعر قطعة قمرالدين (750) جنيهاً أما كيلو الزبيب (1,200) جنيه.

وأشار تاجر سلع بشرق النيل محمد الجاك إلى أن هنالك زيادة كبيرة في سلع رمضان ومنها الكبكبي سعر الربع (3,600) جنيه أما ربع الفول المصري (4,100) جنيه والشاي عبوة (450) جراماً من (700) جنيه أما عبوة (225) جراماً من (250) جنيهاً لسعر القطاعي وسعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطلاً (13) ألف جنيه واستقر باكت دقيق سيقا زنة (10) كيلو في (2,400) جنيه وسعر الكيلو (240) جنيهاً .

وأكد تاجر سلع بالسوق العربي عثمان إبرهيم لـ(السوداني)استقرار أسعار السلع الاستهلاكية والرمضانية بالأسواق وركود الحركة التجارية، مبيناً أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع من (3,200) إلى (4,5) ألف جنيه و استقر سعر زنة (1) كيلو في (1,600) جنيه وسعر كيلو الأرز المصري في (400) جنيه، وبلغ سعر كيلو العدس من (380) إلى (500) جنيه ، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة رغم استقرار أسعار السلع، شاكياً من ركود عام في الأسواق رغم اقتراب رمضان.

الخرطوم : عبيــر جعفر

صحيفة السوداني