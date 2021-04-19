“إياك أن يشتكيك أحد إلى الله”… تغريدة لـ”نجوى كرم” تثير تفاعلا”





أثارت تغريدة للمطربة اللبنانية نجوى كرم تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، تغريدة عبر صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” حثت خلالها متابعيها على عدم الظلم، مرددة حكمة قديمة.وكتبت الفنانة اللبنانية “قال لها: أعطيني نصيحة يا أمي قالت: إيّاك أن يشتكيك أحد إلى الله”.

وقد أثارت تغريدة نجوى كرم تفاعلًا كبيرًا من المتابعين، حيث أيّد عدد كبير منهم هذا التوجه، مؤكدين أن الظلم عواقبه وخيمة.وكالعادة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو، وانقسمت آراؤهم بين معجب بالفخامة وطريقة التزيين وبين آخرين رأوا في البذخ المفرط صفة غير جيدة ونصحوا أحلام عبر تعليقاتهم باللجوء إلى البساطة.

سبوتنيك