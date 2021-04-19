أصالة تثير جدلا واسعا بتصريحات جديدة عن طلاقها من طارق العريان





أثارت الفنانة السورية أصالة، جدلا واسعا، بعد تصريحات جديدة أدلت بها عن طلاقها من زوجها السابق المخرج المصري طارق العريان.

وفي لقاء أجري معها ضمن برنامج “سوالف رمضانية 2″، الذي يبث عبر الميزة الجديدة “سبيسس” عبر حساب شركة “روتانا” على موقع “تويتر”، ردت أصالة على سؤال عن الحدث الذي شهدته حياتها وشكل نقطة تحول نحو الأفضل قالت: “انفصالي الأخير”.وأثار هذا موجة من التعليقات حيث وافق بعض المتابعين الفنانة الرأي، فيما رأى آخرون في إجابتها نوعاً من المكابرة، مذكرين بأنها شعرت بالكثير من الألم بعد انفصالها عن المخرج المصري طارق العريان.

يشار إلى أن الفنانة السورية، أصالة نصري، أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني 2020، انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

سبوتنيك